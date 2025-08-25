Сотрудники ФСБ накрыли один из крупнейших ресурсов в РФ по продаже персональных данных

Эфирная новость 47 0

Злоумышленники за деньги предоставляли доступ к онлайн-базе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России накрыли одну из крупнейших площадок, где торговали персональными данными. Онлайн-сервис мог предоставить паспортные данные, место работы и проживания, доходы, а также сведения о кредитной истории.

Незаконным ресурсом пользовались коллекторы и мошенники. А организаторы площадки зарабатывали десятки миллионов рублей.

Владелец сервиса и главный администратор уже под стражей. Оперативники ищут соучастников преступной схемы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

12:00
Туристы в тумане: почему гид с группой заблудились на Курилах
11:49
Миллиард исчез на стройке: врио замгубернатора Курской области Базарова обвиняют в хищении
11:35
Выкололи глаза: 17-летнюю девушку запытали до смерти в Британии
11:18
Женщина по указанию СБУ передала взрывчатку в иконе в УФСБ по Крыму
11:00
«Я очень устала»: спасенная на Курилах туристка вышла на связь
10:51
Сотрудники ФСБ накрыли один из крупнейших ресурсов в РФ по продаже персональных данных

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025