Журналисты погибли в результате удара ЦАХАЛ по больнице в Газе
В израильский армии пообещали расследовать инцидент.
Фото, видео: 5-tv.ru
Израиль ударил по больнице в секторе Газа. Погибли как минимум 20 человек. Среди них пять журналистов. Момент прилета попал в прямой эфир телеканалов.
Новостные агентства заявили, что шокированы известиями о гибели своих журналистов при авиаударе. В ЦАХАЛ выразили сожаление о причиненном ущербе и пообещали срочно провести расследование инцидента.
