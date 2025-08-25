Не знал о смертельной болезни: актер Мердар Фалахаджер умер от рака

Дарья Орлова
Страшный диагноз ему озвучили совершенно неожиданно — во время приема у стоматолога.

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Актер Мердад Фалахаджер умер от рака

В Иране умер известный режиссер, актер и продюсер Мердад Фалахаджер, чья творческая карьера насчитывает десятки театральных и кинопроектов. Об этом сообщает издание Asrian.

Причиной смерти режиссера стал рак. Болезнь выявили случайно во время визита к стоматологу, и хотя Фалахаджер прошел курсы химиотерапии, лечение не принесло результата. Уход мастера стал серьезной потерей для театральной, телевизионной и киноиндустрии Ирана.

Фалахаджер родился в 1959 году и с юности был связан со сценой. Уже в школьные годы он начал выступать в театральных постановках, а затем получил профессиональное образование в области актерского мастерства.

С начала 1990-х годов он активно снимался в кино и на телевидении. Среди самых известных проектов с его участием — «Стеклянное агентство», «Под кожей города», «Иранские просторы» и «Ритуальное убийство любовников». В начале 2000-х годов Фалахаджер попробовал себя в режиссуре и сумел добиться успеха в новой профессии.

Всего за годы творческой деятельности он участвовал примерно в 80 проектах, внес значительный вклад в развитие иранского искусства.

