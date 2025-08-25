Против блогера Арсена Маркаряна возбудили уголовное дело

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Его обвиняют в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны.

Против Арсена Маркаряна возбудили уголовное дело

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

В Москве начали уголовное преследование в отношении блогера, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес жителей блокадного Ленинграда.

В понедельник, 25 августа, пресс-служба городского следственного управления Следственного комитета России сообщила о возбуждении дела. Блогер обвиняется по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны с использованием средств массовой информации и интернета.

Как установлено, не позднее 5 августа 2025 года он опубликовал в соцсетях видео, в котором высмеивал жителей блокадного Ленинграда.

После совместной операции столичного СК и правоохранительных органов блогер был задержан и на допросе признал свою вину. В ближайшее время следствие направит в Бутырский суд Москвы ходатайство о мере пресечения.

Напомним, что 23 августа стало известно о задержании Арсена Маркаряна по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Во время допроса он не признал свою вину и был доставлен в следственный изолятор для дальнейших разбирательств.

