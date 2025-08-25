Умер известный кинопродюсер Джон Барнетт

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Он прославился как создатель десятков фильмов и сериалов, а также руководитель крупнейшей продюсерской студии Новой Зеландии.

В возрасте 80 лет умер Джон Барнетт, который снял десятки фильмов

Фото: www.globallookpress.com/RealVolya

В Новой Зеландии ушел из жизни известный продюсер Джон Барнетт, которому 17 августа исполнилось 80 лет. Об этом сообщает RNZ.

Барнетт родился в Окленде в 1940 году и стал одной из ключевых фигур национальной киноиндустрии. Его имя связано с созданием многих самых успешных картин, снятых в стране за последние десятилетия.

С 1973 по 2015 год, с небольшим перерывом, он возглавлял компанию South Pacific Pictures, являвшуюся крупнейшей продюсерской студией Новой Зеландии. Позднее Барнетт руководил Endeavour Ventures, которая занималась разработкой художественных фильмов и международных телепроектов.

Продюсер уделял большое внимание фильмам, рассказывающим о культуре маори и народов Тихого океана, и активно поддерживал артхаусное направление. Его работа «Оседлавший кита» была номинирована на «Оскар», а сам он получил за этот проект премию BAFTA.

За годы карьеры Барнетт продюсировал множество известных фильмов и сериалов, среди которых «Дикий человек», «Кризис среднего возраста», «Псих», приключенческая картина «К сокровищам авиакатастрофы», хоррор «Джек-упырь» и десятки других.

Смерть Джона Барнетта стала большой потерей для культурной жизни Новой Зеландии и мировой киноиндустрии.

