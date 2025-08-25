В Петербурге откроют 30 новых школ и 26 детских садов в 2025 году

В Санкт-Петербурге планируется открытие 26 новых детских садов и 30 школ в текущем году, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как отмечается на сайте городской администрации, из этого числа 27 образовательных учреждений уже 1 сентября откроют свои двери для учеников. Всего в 2025 году в школы пойдут 60 тысяч первоклассников, которым вручат традиционные подарки.

Новые школы строятся по «петербургскому» стандарту, который включает спортивное ядро, лаборатории и другие современные объекты. Кроме того, в текущем году был проведен капитальный ремонт в 104 школах, 69 детских садах и 18 колледжах.

Развитие цифрового образования

В Петербурге создали десять «Кванториумов» и 33 центра цифрового образования «Инфинити». Как отмечается на сайте городской администрации, в новом учебном году откроют более 600 предпрофессиональных классов в школах.

«Особое наше достижение — развитие раннего профессионального образования. Наш опыт сегодня перенимают другие регионы. С учетом времени особый акцент мы делаем на инженерные специальности, точные и естественные науки. Продолжим проект для старшеклассников „Моя первая профессия“. Расширяется список востребованных профессий — в новом учебном году в него добавятся восемь направлений», — подчеркнул глава города.

Ко Дню знаний после реконструкции начнут работать два профессиональных образовательных учреждения: Колледж судостроения, информационных и прикладных технологий и Колледж метростроя.

Также в 2025 году будут функционировать три новых детских технопарка «Кванториум» и шесть центров цифрового образования.

При этом 100 детских садов и 144 школы оснастят передовыми средствами обучения и воспитания для реализации программ раннего естественнонаучного образования. Также будет обновлено оборудование для обучения предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд». Будут приобретены дополнительные материалы и пособия для учебных кабинетов физики, химии и биологии.

Совершенствование образовательной системы

Правительство города уже утвердило «Дорожную карту», отражающую планы по дальнейшему совершенствованию образовательной системы. Одной из главных задач является ориентация молодежи на получение технических специальностей. В нее включили 37 мероприятий по восьми ключевым направлениям.

Как отмечается на сайте городской администрации, в рамках проекта губернатор поручил провести работу по обновлению образовательных программ и их адаптации к потребностям инновационных отраслей экономики.

«Нам необходимо не только сохранить достигнутые результаты, но и наметить пути развития. Наш город во многом определяет общий уровень российского образования. В петербургских вузах, колледжах и школах учатся ребята со всей страны. От того, как мы в Петербурге подготовим молодежь, зависит будущее России», — заключил Беглов.

Профессиональная подготовка педагогов

В Петербурге начнет работать системный проект по подготовке и последующему профессиональному развитию педагогов.

На площадке Академии постдипломного педагогического образования уже действует Центр непрерывного повышения профессионального мастерства.

Также реализуется инновационный проект Комитета по образованию и РГПУ имени А. И. Герцена — «Команда школьных педагогов „под ключ“». С 1 сентября его участники начнут работать в Лицее IT Приморского района, лицее № 410 Пушкинского района и в школе № 707 Невского района.

Каждый год в образовательные учреждения города приходят около 850 молодых специалистов, окончивших средние профессиональные и высшие учебные заведения.

Подарки школьникам из Мариуполя

Всем школьникам города-побратима Мариуполя выделят подарки от Северной столицы. Об этом Беглов сообщил на рабочем совещании с членами городского правительства при обсуждении вопроса подготовки к новому учебному году, сообщается на сайте администрации Петербурга.

В мариупольские школы уже направили более 20 тысяч комплектов подарков.

«Особое внимание — первоклассникам. Каждый из них к началу учебного года получит не только канцелярские принадлежности, тетради и учебники, но и школьный рюкзак, с которым будет удобно ходить в школу», — отметил Беглов.

По словам губернатора, в этом году Петербург также собирается поставить оборудование для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд», а также приборы для пищеблоков детских садов.

Благотворительную помощь городу-побратиму Мариуполю Петербург оказывает с 2022 года. Ранее туда уже направляли оборудование для школ и детских садов, учебники и учебно-методические пособия, игрушки.

