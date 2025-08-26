Экономика трещит по швам: Германия на грани кризиса, но продолжает спонсировать Украину

Берлин не в состоянии поддерживать свою систему социального обеспечения, но деньги для Киева находит все равно.

Германия тратит миллиарды на Украину, несмотря на свои проблемы в экономике

Запад продолжает накачивать Украину оружием и деньгами. Традиционный союзник Киева — Берлин. За три года конфликта они предоставили Банковой больше 50 миллиардов евро. Это 10% от госбюджета Германии за 2025-й.

По данным немецкого издания Bild, треть финансов ушла на оружие и обучение украинских боевиков. А почти половина — на размещение украинских беженцев в Германии и предоставление им соцвыплат.

При этом экономика самой Германии трещит по швам. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что страна больше не в состоянии поддерживать свою систему социального обеспечения. Падение ВВП вместо прогнозируемой одной десятой процента во втором квартале этого года оказалось в три раза больше.

Но останавливаться Германия, похоже, не собирается. В Киев приехал вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль. Он анонсировал новые пакеты помощи для Украины — теперь Берлин обязуется выплачивать по девять миллиардов евро следующие два года.

Такое же заявление сделали в Норвегии, пообещав выделить Киеву больше восьми миллиардов. Вместе Берлин и Осло также профинансируют закупку двух систем Patriot для Украины.

