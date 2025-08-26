«Мыслят по шаблону»: какие установки лишают молодежь внутренней свободы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Дети могут следовать отстающим от прогресса нормам, что негативно сказывается на понимании ими мира.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Психолог Абравитова: устаревшие принципы присущи части подрастающего поколения

Часть современной молодежи не опирается на те шаблоны жизни, на которые люди ориентировались в прошлом. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила клинический психолог Марианна Абравитова на премьере фильма «Идентификация».

По словам специалиста, подрастающее поколение в силу своей духовности и образованности свободно во взглядах и иногда позволяет себе расслабиться. При этом такое положение вещей характерно не для всей молодежи, поскольку некоторые из них продолжают жить, следуя установкам своих родителей и других старших родственников.

«Если это прогрессивная молодежь, люди действительно образованные, духовные, глубокие, целеустремленные, конечно, ни о каком жевательно-дыхательном тут речи не идет. Они могут себе позволить расслабиться в какие-то моменты, но они свободны. И есть совершенно другая молодежь, которая живет по старым шаблонам», — пояснила эксперт.

Среди удерживающих от внутренней свободы принципов у последних — ранее замужество, любовь на всю жизнь с одним человеком, поиск работы сразу после получения образования.

«В 20 лет не замужем — уже какая-то не такая. Если вовремя не устроился на работу после окончания учебы, то уже что-то с тобой не так. То есть ты даже не имеешь права на допущения вправо-влево. Такие люди мыслят по шаблону. Свободный человек, конечно, мыслит совершенно иначе. Он идет за собой, делает, как велит душа, сердце, разум, интеллект, понимание жизни. И эти шаблоны не для таких 20-летних», — подчеркнула психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, кому не грозит кризис среднего возраста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

