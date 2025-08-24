«Жевательно-пихательный тип человека»: кому не грозит кризис среднего возраста

Психолог Абравитова: кризиса среднего возраста нет у тех, кто ни о чем не думает

Кризис среднего возраста — это камень, о который спотыкается практически каждый человек в определенном возрасте. Люди внезапно бросают работу, покупают мотоцикл или начинают путешествовать — что угодно. Потому что начинают сравнивать свои юношеские мечты и фактические достижения.

В интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Идентификация» клинический психолог Марианна Абравитова назвала этот кризис классическим, отметив, что его возрастные рамки на сегодня изменились.

Если в среднем он наступает в 35-37 лет, то современная молодежь в 17-18 лет может переживать аналогичные трудности. Люди устроены по-разному, успех и известность сейчас доступны любому, у кого «залетел» ролик в соцсетях. Отсюда и чрезмерные амбиции и соответствующие разочарования.

«В 35-37 лет наступает тот самый кризис, когда человек начинает подводить итоги — чего он добился в этой жизни. И в основном все попадают в этот кризис. Но это классика. На самом деле этот кризисный возраст — он у всех разный», — отметила эксперт.

По словам Абравитовой, поиск идентичности индивидуален, но классика остается классикой. Но вне зависимости от проявлений кризиса, от возраста, в котором он наступает, от процента его «жертв», есть люди, которым удается «пролететь мимо». Везение это или нет — вопрос риторический, но почему так происходит?

«Кто-то пролетает мимо такого кризиса именно в силу того, что не является личностью, которая о чем-то задумывается. Это такой жевательно-пихательный тип человека, у которого „работа, дом, работа, сериалы, пиво, гараж“ и как бы на этом все. О каком тут кризисе может идти речь?» — отметила психолог.

