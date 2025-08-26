Волочкова больше не общается с Джигурдой: «Всегда делал подставы»

Волочкова до сих пор не общается с Джигурдой

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова больше не общается с актером и певцом Никитой Джигурдой. Об этом она рассказала в интервью блогеру Амирану Сардарову.

По словам балерины, она решила порвать все связи с Джигурдой, поскольку тот хотел славы за счет ее популярности.

«Это человек, который на моем имени, хотя у него, вроде, свое достаточно известное, всегда делал подставы, на всех моих мероприятиях всегда что-то такое придумывал. Какие-то домашние видео», — рассказала она.

При этом знаменитость пояснила, что его просили избавиться от потенциально негативного контента с ее участием, однако тот отказался. В дальнейшем, как пояснила Волочкова, Джигурда опубликовал эти нелицеприятные кадры.

«Моя помощница просила: „Никита, пожалуйста, удалите из телефона. Вы же как люди дома отдыхаете“. А потом он же и сливал эти видео», — отметила балерина.

Вспоминая поведение своего бывшего друга, Анастасия также эмоционально возмутилась тем, почему он так поступил.

«А я что не человек? Я имею право жить так, как я хочу? Помимо балетного зала и сцены», — заключила артистка.

В январе прошлого года приятельский союз Анастасии и Никиты дал трещину. Балерина перестала общаться с Джигурдой после попадания в сеть домашнего видео с их безудержными танцами. Инцидент разозлил Волочкову.

