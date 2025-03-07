«Почти не общаемся»: Джигурда потерял в Волочковой друга из-за интимного видео

По словам артиста, скандальный ролик мог привести к большим проблемам — звездную парочку обвиняли в «своей голой вечеринке».

Видеоролик, из-за которого актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова перестали быть друзьями, был опубликован год назад. С тех пор, по словам артиста, они не общаются. Интимный характер видео, снятого в доме танцовщицы, возмутил не только публику, но и главную героиню. Звезда сочла, что приятель использовал его ради собственного пиара и только притворялся, что желает ей добра.

Волочкова обвинила в сливе видео Джигурду, но он до сих пор это отрицает. Он объяснил, что скандальный ролик был частью репетиции совместного проекта. В нем артисты хотели объединить балет с пьесой «Медведь» Антона Чехова. Как отработка творческого номера оказалась достоянием общественности, ему якобы неизвестно.

«Репетиция утекла в сеть. И нас с богиней Волочковой попытались обвинить в непотребном поведении, своей голой вечеринке. Но в итоге все разобрались», — цитирует Джигурду NEWS.ru.

Жена актера, фигуристка Марина Анисина, не была в восторге от «репетиции», однако простила благоверного. К его выходкам она относится с завидным терпение. Как отметил Никита Борисович, супруга разрешает ему повеселиться и допускает «обнимашки» с другими женщинами «без подключения нижнего этажа и сердечной чакры».

«Марина меня очень хорошо знает. У нас судьбоносная связь. С Анастасией мы сейчас почти не общаемся и не видимся. Вернулась Марина, я занят семьей и творчеством», — заключил он.

Волочкова в свою очередь остается верна решению прекратить все отношения с Джигурдой. Она поставила точку, так как друг не оправдал доверия — пришел в дом, где она чувствует себя в безопасности, и обнародовал личное, слишком откровенное. Балерина заявила, что даже мужчиной больше его не считает и не хочет знать. Теперь Никите Борисовичу придется искать другие способы заработка, нажиться на славе Волочковой уже не удастся.

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