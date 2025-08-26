Секрет матовой кожи: как избавится от блеска

Обладателям жирного типа особо вредны УФ-излучения и спиртосодержащие косметические средства.

Врач-дерматолог Амосова: в лечении кожи важно контролировать выработку себума

Отказ от некоторых продуктов в рационе и грамотно подобранный уход поможет улучшить кожу. Об этом Газета. ru сообщила врач-дерматолог Галина Амосова.

«Избыток сладкого, молочных продуктов или фастфуда может спровоцировать усиленную выработку себума. А вот чистая вода, зеленый чай, овощи и продукты с омега-3 (рыба, орехи) помогают поддерживать баланс», — поделилась она.

Обладателям жирной кожи особо вредны УФ-излучения, спиртосодержащие косметические средства и жирные крема. Они вызывают воспаления и блеск.

«Вечером для жирной и комбинированной кожи очищение должно быть более активным, так как выделяемый за день себум, смешанный с пылью и декоративной косметикой, — очень плотная консистенция, ее важно хорошо растворить и смыть. Тут помогут гели и эмульсии с энзимами, немного поверхностных кислот, гидрофильное масло», — добавила Амосова.

Увлажнение необходимо всем типам кожи; комбинированной и жирной подойдут крем-гели, флюиды и сыворотки. А в борьбе с жирным блеском необходимы такие компоненты в составе уходовых продуктов, как салициловая кислота, ниацинамид, цинк, экстракты зеленого чая, гамамелиса, коры белой ивы, лаванды.

