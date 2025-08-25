Врач-репродуктолог рассказала о полезных для женского организма продуктах

Репродуктолог Майорова посоветовала женщинам есть жирную рыбу и авокадо

Залогом женского здоровья является качественный рацион питания. Употребляемые в пищу продукты оказывают влияние на репродуктивную систему и гормональный баланс. Об этом врач-репродуктолог Ольга Майорова рассказала в беседе с Газета.ru

По словам эксперта, продукты с содержанием кислот омега-3 и эстрогена имеют противовоспалительные свойства и ускоряют вывод токсинов из организма.

«Жирная рыба, семена льна, авокадо и яйца, обладают противовоспалительными свойствами, помогают поддерживать стабильный уровень сахара и белка в крови», — поделилась Майорова.

Также полезны ягоды и орехи. Они богаты аминокислотами и клетчаткой, последняя, в частности, помогает поддерживать гормональное равновесие.

Помимо питания важна физическая активность, отказ от вредных привычек и контроль над стрессом.

