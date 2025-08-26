Собянин: к 1 сентября все городские объекты будут готовы к отопительному сезону

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 34 0

Специалисты осмотрели и подготовили более 74 тысяч зданий и 13 ТЭЦ.

Собянин: к 1 сентября все городские объекты будут готовы к отопительному сезону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

К началу нового учебного года все городские объекты будут готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в мессенджере МАХ.

«Сейчас заканчиваем масштабную комплексную работу, благодаря которой в холода будет тепло в каждой квартире», — написал мэр Москвы.

Сообщается, что специалисты осмотрели и подготовили более 74 тысяч зданий, 13 теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), свыше 22 тысяч тепловых пунктов и насосо-перекачивающих станций, электрические и газовые сети и коммунальную технику.

Кроме того, готовят к капитальному обновлению энергоблок на ТЭЦ-25 и два водогрейных котла на ТЭЦ-26, трансформаторные и распределительные подстанции и дома в рамках региональной программы капремонта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Москве приводят в порядок исторические здания XVIII–XX веков. В частности, работы ведутся в доходном доме Бройдо и доме Лаврова на улице Остоженке. Реставрация продолжается в Доме культуры «Строитель» на Измайловской площади, а также в главных домах городских усадеб XVIII–XIX веков на улице Пречистенке и Тверском бульваре. Упомянутые здания построены в стиле раннего модерна, сталинского ампира и эклектики.

