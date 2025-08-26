В День независимости Молдавии власти республики пригласили в страну трех европейских лидеров — канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Франции Эммануэля Макрона. Событие происходит в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября.

Нынешний визит, как сообщается, призван легитимизировать карательные меры и законы властей в отношении оппозиции и представителей независимых СМИ. При этом правительство страны настаивает, что Евросоюз не вмешивается в государственные дела.

Однако за 2014–2024 годы Молдавия получила около 3,2 миллиарда евро от ЕС. В ходе саммита «Молдова — ЕС» председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении 270 миллионов евро — первой части из проекта «План роста для Молдавии», который в сумме составляет 1,9 миллиарда евро.

Также в мае 2025 глава Французского агентства развития (AFD) Реми Риу посетил Молдавию и заявил о важности партнерства ЕС и республики, подтвердив выделение государству 40 миллионов евро кредита и пяти миллионов евро в рамках гранта на энергетическую реформу и поддержку гражданского общества.

Также в марте делегация ЕС в Кишиневе заявила о начале приема заявок на проектные инициативы НПО в Молдавии на сумму шесть миллионов евро. А в июле эстонский премьер-министр Кристен Михал сообщил о выделении властям Молдавии 550 тысяч евро на борьбу с российским влиянием.

Кроме финансирования, Евросоюз вмешивается в дела Молдавии с помощью политического давления. В преддверии парламентских выборов должен пройти ряд визитов европейских лидеров в Кишинев. В июне президент Румынии Никушор Дан в рамках своей поездки в Молдавии заявил о готовности поддержать PAS — партию действующего президента Майи Санду — на парламентских выборах.

В День независимости Молдавии — 27 августа — планируется визит Макрона, Мерца и Туска. Через четыре дня после их поездки должен состояться визит президента Румынии Никушора Дана.

В октябре прошлого года в Молдавию также приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для поддержки европейского пути республики, а также министры иностранных дел восьми стран Северо-Балтийского формата подписали меморандум в Кишиневе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молдаване в России требуют открыть больше избирательных участков для парламентских выборов. По данным МИД Молдавии, в РФ проживают более 350 000 граждан — это самая многочисленная молдавская диаспора в мире. Однако на территории России открыли всего два участка.

