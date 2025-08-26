«Червяки и жабы»: Рудковская впервые испытала экстремальные условия реалити-шоу

Яна Рудковская: недавно ползала среди червяков и саранчи

Яна Рудковская впервые приняла участие в экстремальном реалити-шоу и не скрывает, что пережила множество неприятных для себя моментов, о которых до сих пор вспоминает с содроганием, сообщает 7Дней.ru.

Хотя она не раскрыла название проекта, обещает, что вскоре все станет известно. Рудковская отметила, что согласилась на участие, чтобы оставаться в тренде, поддерживать свою популярность и создать яркое шоу.

«Я недавно ползала среди червяков и саранчи… Червяки, жабы, мыши, гадюки — это было тяжело… Вы же понимаете, какая мотивация. Точно не потому, что мне хотелось поесть чего-то или ползать среди саранчи», — рассказала Яна в интервью на фестивале «Новая волна».

Съемки в экстремальных условиях явно пошли ей на пользу: продюсер заметно похудела и появилась на красной дорожке в эффектном платье с открытыми плечами. Образ дополнила оригинальной сумочкой в виде собачки, которую ей подарила подруга перед мероприятием.

Яна приехала на «Новую волну» без мужа и сыновей и выразила надежду на общение с коллегами, особенно с Валерием Леонтьевым, который также присутствовал на фестивале в Казани.

