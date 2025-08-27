«Дыра в бюджете»: жители сотни домов не могут дождаться капремонта в Свердловской области
Прокуратура уже обратила внимание на переносы сроков работ.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев; 5-tv.ru
Жители сотни домов не могут дождаться капремонта в Свердловской области
В Свердловской области усилиями десятков чиновников не получилось сверстать всего лишь один региональный бюджет. В результате тысячи жителей сидят в полуразрушенных домах без капитального ремонта, ведь на него просто нет денег. А вот куда они делись — попытался выяснить корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.
