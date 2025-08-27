«Самое лучшее метро в мире»: Кустурица рассказал, чем ему нравится Москва

Чем еще удивляет российская столица сербского режиссера?
Режиссер Эмир Кустурица: в Москве самое лучшее метро в мире
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что в Москве самое лучшее метро в мире, а также на улицах города всегда чисто. Об этом он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Московской международной неделе кино.
«В Москве самое лучшее метро в мире… У вас есть синтез Востока, того, что случилось при большевиках с тем, что было в царской России», — рассказал кинематографист.
Также режиссер поражен тем, что на улицах Москвы практически нельзя найти валяющийся мусор.
«На улицах в Москве невозможно найти мусор. Я никогда не перестану думать, как это возможно», — признался Кустурица.
Эмир Кустурица — известный сербский режиссер, на счету которого более 15 художественных фильмов. Его картины отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, среди которых две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.
Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа. Мероприятие объединяет кинематографистов из самых разных стран, среди которых Индия, Китай, Турция, США, Бразилия и Южная Корея. Хедлайнерами выступили американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.
