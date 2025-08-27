«Самое лучшее метро в мире»: Кустурица рассказал, чем ему нравится Москва

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 26 0

Чем еще удивляет российская столица сербского режиссера?

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Режиссер Эмир Кустурица: в Москве самое лучшее метро в мире

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что в Москве самое лучшее метро в мире, а также на улицах города всегда чисто. Об этом он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Московской международной неделе кино.

«В Москве самое лучшее метро в мире… У вас есть синтез Востока, того, что случилось при большевиках с тем, что было в царской России», — рассказал кинематографист.

Также режиссер поражен тем, что на улицах Москвы практически нельзя найти валяющийся мусор.

«На улицах в Москве невозможно найти мусор. Я никогда не перестану думать, как это возможно», — признался Кустурица.

Эмир Кустурица — известный сербский режиссер, на счету которого более 15 художественных фильмов. Его картины отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, среди которых две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа. Мероприятие объединяет кинематографистов из самых разных стран, среди которых Индия, Китай, Турция, США, Бразилия и Южная Корея. Хедлайнерами выступили американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский актер Марк Дакаскос, который получил свою популярность по ролям в боевиках 1990-х годов, поделился своим отношением к Москве.

