ФСБ предотвратила украинскую диверсию в Донецке

Пособник СБУ сам вышел на контакт с кураторами.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

ФСБ показала кадры задержания украинского диверсанта, он готовился подорвать административные здания и объекты критической инфраструктуры в Донецке.

В ходе допроса подозреваемый признался, что на контакт с кураторами из Киева вышел сам, через мессенджер Telegram. Там же получил пошаговые инструкции: как сфотографировать объект для диверсий, изготовить бомбы и где подготовить тайники для их хранения. Один из таких схронов он устроил на кладбище.

