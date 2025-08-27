Молодые врачи в России получат наставников

У молодых врачей в России появятся наставники. Как выяснили «Известия», выпускники медицинских вузов будут обязаны отработать первые три года под руководством опытных специалистов. Причем, это касается не только тех, кто проходит целевое обучение.

Сторонники инициативы считают, что это поможет начинающим специалистам быстрее адаптироваться. А их старшие коллеги смогут поделиться бесценным опытом.

А еще можно будет дополнительно заработать. За наставничество полагается прибавка.

