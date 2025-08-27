Столичные предприниматели регулярно посылают гуманитарную помощь бойцам СВО

Московские предприниматели регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону СВО

Московские предприниматели регулярно отправляют гуманитарную и денежную помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Информацию подтверждает портал mos.ru.

Владельцы московских магазинов в разных районах, сотрудничая с благотворительными фондами, отправили в зону спецоперации сотни килограммов необходимых вещей, в том числе продукты долгого хранения, средства гигиены, медикаменты и технику. По данным портала, магазины восточного округа Москвы акцент сделали на консервах, северного — на энергетических напитках и протеиновых батончиках, западного — на хозяйственных принадлежностях, а южного — на крупах, а также сладостях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, жители ЮЗАО Москвы отправили в ДНР и Запорожье 115-й гуманитарный груз. В последнюю поставку вошло более двух тонн помощи, в числе которой продукты питания, одежда, медикаменты, игрушки для детей, а также инструменты и даже радиоаппаратура.

Уже более 350 тонн вещей и продуктов доставили в новые регионы из столичного округа с 2022 года.

