Дмитрий Патрушев рассказал о ликвидации опасных отходов на территории БЦБК

Минприроды и «Росатом» ликвидируют опасные отходы на территории БЦБК

По решению президента РФ Владимира Путина Минприроды и «Росатом» занимаются ликвидацией опасных отходов на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания в Иркутской области.

В этом мероприятии также приняли участие Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Всего предстоит утилизировать больше шести с половиной миллионов кубометров отходов. На реализацию соответствующих мероприятий правительство уже выделило больше 11 миллиардов рублей. А всего запланировано направить свыше 15 миллиардов», — сказал Патрушев в ходе заседания.

Деньги на это выделены в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В данный момент для очистки загрязненных вод создается необходимая инфраструктура. Затем начнется этап переработки и утилизации. Параллельно ведется рекультивация объекта. Основную часть проекта планируется завершить до конца 2027 года, сообщил Патрушев.

БЦБК начал свою деятельность в 1960-х годах, и за годы работы здесь накопился большой объема опасных отходов. После закрытия комбината объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, отмечает вице-премьер РФ.

В ходе поездки в регион Дмитрий Патрушев посетил полигон «Бабхинский» и осмотрел Всероссийский экологический кампус ЭКО. ЦЕХ — центр компетенций по экологическому туризму и эколого-ориентированному развитию. Инфраструктура кампуса модернизируется для создания полноценного гостиничного кластера в 2026 году.

Также прошла двусторонняя встреча Дмитрия Патрушева и губернатора региона Игоря Кобзева, где обсуждались вопросы реализации Стратегии развития Сибири и работа агропромышленного комплекса региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев провел совещание о развитии АПК в Северо-Кавказском федеральном округе. Вице-премьер РФ посетил Ставропольский край с рабочей поездкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.