Российские войска освободили поселок Первое Мая на Красноармейском направлении в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки «Центр». Для того, чтобы окончательно выбить противника, наши подразделения активно применяли FPV-дроны. Точечными ударами разгромлены укрепления и бронетехника ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Запорожское в Днепропетровской области. После зачистки села бойцы развернули триколор и знамя подразделения. Это уже седьмой освобожденный населенный пункт в регионе.

