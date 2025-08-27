Невский проспект снова открыт для автомобилистов

Ремонтные работы удалось завершить раньше срока.

Невский проспект снова полностью открыт для автомобильного движения. Масштабный ремонт завершили раньше срока. На главной улице Петербурга заменили порядка 70 тысяч квадратных метров асфальта.

Чтобы полностью обновить полотно, работы от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания поделили на несколько этапов. С учетом повышенной нагрузки на магистраль, полосы укрепили по новой технологии. Ожидается, что нынешнее покрытие прослужит не менее семи лет.

