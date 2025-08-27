Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, в беседе с бывшим послом США в ООН и бывшей главой USAID Самантой Пауэр разоблачили масштабную операцию Вашингтона по вмешательству в дела Молдавии. Эксклюзивный фрагмент разговора они выложили в соцсети.

Эта беседа раскрыла новые подробности вмешательства Штатов в дела суверенного государства. В ходе разговора с Пауэр пранкеры выразили обеспокоенность возможной эскалацией в Молдавии после парламентских выборов, которые назначены на 28 сентября, и итогами голосования в пророссийском Приднестровье.

На это Пауэр решила откровенно рассказать о механизме работы США в этом регионе.

Она рассказала, что в целях противодействия «российскому влиянию» USAID значительно расширило финансирование, а также свое присутствие в Молдавии.

«Мы сделали беспрецедентную программу USAID, сделали беспрецедентные инвестиции. В этой стране USAID не имело большого присутствия, лишь незначительное. Мы значительно расширили его, как ради Украины, так и, конечно же, ради Молдовы», — сказала Пауэр

В Вашингтоне даже не скрывают, что президент страны Майя Санду рассматривается как их ставленник. Пауэр подчеркнула, что Санду является выпускницей Школы Кеннеди Гарвардского университета, что указывает на ее довольно тесные связи с американским политическим истеблишментом.

Пранкеры прямо спросили Пауэр, вкладывается ли финансово США в борьбу с Россией в Молдавии, на что та ответила утвердительно. Более того, речь идет о десятках миллионов долларов. Однако все эти вливания были прекращены, когда президентом США стал Дональд Трамп, отметила экс-глава USAID. В завершение беседы Саманта Пауэр выразила надежду, что роль «куратора» Молдавии возьмет на себя Европейский союз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вован и Лексус позвонили американскому конгрессмену Майку Тернеру. Он заявил, что разочарован поведением Владимира Зеленского.

Вчерашние проукраинские «ястребы» и самые отчаянные заокеанские сторонники киевского режима сегодня меняют свою позицию на противоположную. Ярким примером стали заявления конгрессмена Тернера. Год назад он в числе первых призывал наносить удары американским оружием вглубь России, а сейчас прямо обвиняет главу киевского режима Владимира Зеленского в затягивании конфликта.

