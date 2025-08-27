Сладкий яд: нутрициолог рассказала, как побороть страсть к выпечке

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Зависимость от булочек связана с физиологической и психологической тягой.

Сладкий яд: эксперт рассказала, как побороть страсть к выпечке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Нутрициолог Попова: зависимость от выпечки вызвана нехваткой дофамина

Сладкая выпечка вкусна, но при бесконтрольном употреблении может причинить вред. Она вызывает резкое повышение сахара в крови и провоцирует развитие ожирения. Почему возникает непреодолимое желание съесть булочку и как с этим бороться — рассказала aif.ru нутрициолог Юлия Попова.

По словам эксперта, есть две причины зависимости от выпечки: физиологическая и психологическая тяга.

«В первом случае в рационе питания недостаточно витаминов, белков, углеводов и жиров. Во втором же выпечка запускает выброс серотонина и дофамина — гормонов удовольствия, поэтому и появляется желание употребить», — сообщила Попова.

Специалист добавляет, что мучные изделия можно заменить на полезные продукты, которые утолят чувство голода, но не нанесут вреда организму.

«Заменить выпечку можно горстью орехов, цельнозерновым хлебцем с авокадо, салом или хумусом, натуральным йогуртом с ягодами и семенами, кусочками горького шоколада (70% и выше)», — дополнила нутрициолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как ожирение провоцирует развитие рака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

18:35
Фильм «Красный шелк» получил в КНР печать дракона — право на показ без ограничений
18:20
В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
18:05
«Стать знаменитостью»: школьница-поклонница Гитлера напала с ножом на учителей
17:50
Останки в чемодане: родители-наркоманы семь лет возили тела убитых детей в багажнике
17:35
Мирошник: ВСУ использует снаряды с трудноизвлекаемыми осколками
17:20
ФСБ пресекла попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказа

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025