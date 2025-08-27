«Стать знаменитостью»: школьница-поклонница Гитлера напала с ножом на учителей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Британские правоохранители давно обратили на нее внимание.

«Стать знаменитостью»: одержимая Гитлером школьница напала с ножом на учителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Великобритании школьница-поклонница Гитлера напала с ножом на учителей

Школьница, одержимая Адольфом Гитлером и военной атрибутикой, нанесла ножевые ранения двум учителям и ученице школы Исгол-Диффрин-Аман в Кармартеншире, Великобритания. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападавшая — 13-летняя девочка. Одному педагогу она нанесла четыре ножевых ранения в живот, другому — в шею. Ранена была также одна из учениц школы. Подросток ранее рассматривалась для включения в государственную антитеррористическую программу «Предотвращение», однако это не было реализовано.

Государственная антитеррористическая программа «Предотвращение» (Prevent) — это часть долгосрочной антитеррористической стратегии Великобритании. Цель программы — предотвращать радикализацию граждан и вовлеченность в терроризм на ранних стадиях.

«Это один из способов стать знаменитостью. Я почти уверена, что это будет в новостях, так что на меня будет смотреть больше людей», — заявляла девочка полиции после задержания.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Нападавшая была признана виновной по трем пунктам обвинения в покушении на убийство и приговорена Королевским судом Суонси в апреле 2025 года к 15 годам лишения свободы.

Межведомственный отчет выявил, что ребенок проявлял эксцентричное поведение и необычный интерес к нацистской символике. Несмотря на то, что наклонности девочки были известны администрации школы, информация не была передана службам, а отец не проявил к происходящему должного внимания.

Учителя утверждают, что знали об эмоциональных и поведенческих проблемах девочки. Кроме того, одноклассникам было известно, что в день нападения она принесла с собой нож. Жертвы подростка выжили.

