Чуть больше недели остается до выхода в китайский прокат фильма «Красный шелк». Это результат творческого союза двух стран. Проект не только укрепил связи между нашими государствами, но и позволил кинематографистам обменяться опытом. На экране — настоящая феерия: море огня, зрелищные спецэффекты и, главное, захватывающий сюжет. О том, как в Поднебесной готовятся к премьере, расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Об этом большом кинособытии китайский репортер рассказывает на хорошем английском. Потому что новость — мировая. О неделе лучших кино- и телепроектов стран ШОС в Циндао международное вещание Поднебесной рассказывает без перерыва. И главный хедлайнер здесь — российско-китайское кино. «Красный шелк» с успехом прошел в России. Гостям презентовали его китайский трейлер.

Наши и китайские актеры всю неделю в центре внимания. Премьера «Красного шелка» состоится 4 сентября, 6 сентября фильм выходит в китайский прокат. Но всю неделю — огромный интерес. Алене Свиридовой пришлось почти без остановки исполнять свой хит «Будет так», ремейк которого выпустили специально к выходу фильма. Пела со сцены и в эфирах китайского ТВ. Китайцы подпевают. Но просят еще и знакомых песен, классики.

Это яркий пример того, как сближаются совсем разные культуры. А Россия и Китай вместе способны снимать хорошее кино. В «Красном шелке» российские и китайские актеры. Фильм снимался в крупнейшей киностудии Поднебесной и в нескольких российских регионах.

В России премьера состоялась в феврале. Фильм собрал рекордную для своего жанра сумму. Теперь его покажут в Китае. Актеры там рассказывают о съемках для китайской аудитории.

«Я получила огромное удовольствие, мы очень быстро нашли общий язык. Потому что мы творческие люди», — подчеркнула актриса Светлана Чуйкина.

«Красный шелк» создан при участии «НМГ Кинопрокат», компании, что входит в холдинг Национальная Медиа Группа (НМГ). С китайской стороны поддержку в продвижении оказывает Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG). 4 сентября премьера должна состояться в главном кинотеатре этой ведущей медиакомпании Поднебесной. Фильм покажут с использованием технологии CINITY. Картинка — 120 кадров в секунду.

Но главное, что в Китае «Красный шелк» получил так называемую печать дракона. То есть, показывать его будут без ограничений. Не как иностранный фильм, а как местный.

«Российско-китайское совместное производство доказало, что за ним большое будущее. Наш фильм „Красный шелк“, он получился очень успешным. Я с верой и надеждой смотрю в будущее российско-китайского кинематографа», — заявил генеральный продюсер фильма «Красный шелк» Вадим Быркин.

А общее будущее формируется стремительно. Национальная Медиа Группа и Медиакорпорация Китая в дни празднования 80-летия Победы в мае подписали в присутствии лидеров стран соглашение о сотрудничестве. А до этого Владимир Путин и Си Цзиньпин несколько раз обсуждали совместное кино, как пример успешной работы теперь и в культурной сфере. Российский президент на совещании уточнял, как проходят съемки.

Это первый пример в новейшей истории совместных съемок. Уже понятно, что удачный. «Красный шелк» станет первым подобным фильмом, который покажут на широкую китайскую аудиторию.

«Конечно, этот прокат и премьера фильма приурочены к визиту президента Российской Федерации в Китай. Прошло несколько уже презентаций. Презентацию, которую показало китайское телевидение, посмотрело 100 миллионов зрителей», — сообщила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

И в кино есть все, что так любят и российский, и китайский зритель: интрига, схватка с коварным противником, события нашей общей истории, взаимовыручка и, как следствие, победа над теми, кто пытается нам помешать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.