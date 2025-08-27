Ничто не заменит человека: биолог назвал самую перспективную профессию

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 17 0

Сантехникам не грозит оказаться на бирже труда.

Трубы не станут умнее: эксперт назвал самую перспективную профессию

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биолог Дубинин: нейросети не смогут заменить человеческий труд

Самая перспективная профессия — сантехник, ее не сможет заменить даже искусственный интеллект (ИИ), об этом заявил доктор биологических наук Вячеслав Дубинин, беседуя с Life.ru.

По словам эксперта, нейросети не смогут поглотить человеческий разум, и люди могут использовать их лишь в качестве помощника.

«В будущем не будет других вариантов, кроме как полагаться на свой разум и использовать искусственный интеллект в качестве помощника», — добавил профессор.

Кроме того, Дубинин уточнил, что пока человек превосходит ИИ в исполнении сложных и нестандартных движений.

«Например, устранить протечку трубы, без тысячи примеров виртуальный помощник не сможет. Это приходит с опытом. Поэтому сейчас я уже не раз слышал эту фразу, что сантехник — это профессия будущего», — пояснил специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нейросеть будет помогать врачам искать опухоль мозга.

Чтобы узнать диагноз, нужно всего лишь загрузить в приложение снимки МРТ. Новая разработка бесплатна и уже доступна всем. В будущем ее функционал расширят. Это улучшит качество диагностики и увеличит скорость постановки диагнозов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

23:20
Диабет под контролем: эндокринолог рассказала, как предотвратить болезнь
23:05
Еда для ума: советы эксперта по приготовлению детского завтрака
22:50
С посольства Украины в РФ взыскали более 40 миллионов рублей долга по ЖКХ
22:40
Ничто не заменит человека: биолог назвал самую перспективную профессию
22:30
Выданы ордера на арест: установлены личности подорвавших «Северные потоки»
22:20
«Не туда»: российский пловец Свечников отклонился от маршрута во время заплыва

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025