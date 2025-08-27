Останки в чемодане: родители-наркоманы семь лет возили тела убитых детей в багажнике

В США родители-наркоманы семь лет возили тела убитых ими детей в багажнике

В Колорадо родители двоих детей оказались обвиняемыми в убийстве после того, как полиция нашла тела малышей — мальчика и девочки — в контейнере с бетоном в багажнике автомобиля. Подозреваемые — 37-летний Хесус Домингес-старший и его сожительница, 37-летняя Корена Миньярез. Об этом сообщает Daily Mail.

«Останки Есении (имя убитой девочки. — Прим. ред.) нашли в металлическом контейнере, заполненном бетоном, а тело Хесуса-младшего обнаружили в чемодане в багажнике автомобиля», — рассказали сотрудники полиции.

По версии следствия, трехлетняя девочка умерла в марте 2018 года. Миньярез запихнула ее в мусорный мешок и положила на пол автомобиля. Причина — непослушание. Вскоре малышка перестала подавать признаки жизни. Вместо того чтобы отвезти дочь в больницу, родители спрятали тело в чемодан и продолжили жить в машине, употребляя наркотики.

Спустя несколько недель погиб и пятилетний Хесус-младший: мать утверждала, что он «без каких-либо на то причин» перестал дышать на заднем сиденье машины. Пара вновь не обратилась к медикам, а спрятала его тело в поле. Позднее они переместили останки в чемодан и спрятали в багажнике.

В июле Домингес пошел на сделку со следствием и согласился дать показания против Миньярез. В суде он рассказал, что дети подвергались жестокому обращению, и признался в сокрытии тел. Приговор ему вынесут 12 сентября, процесс над Миньярез продлится до конца августа. Защита женщины утверждает, что вины в смертях детей она не несет, а лишь прикрывала своего сожителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.