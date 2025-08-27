В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
Одного из пострадавших госпитализировали.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru
В Уфе из-за сильного ураганного ветра перевернулся батут, в результате чего пострадали двое детей. Об этом 5-tv.ru 27 августа сообщили в МЧС по Башкирии.
На распространенных в социальных сетях кадрах видно, как надувная конструкция не выдержала порывов ветра и была отброшена в сторону. Очевидцы зафиксировали момент происшествия на видео.
«Двое детей пострадали в происшествии. Семилетний ребенок госпитализирован в ГКБ № 17», — говорится в официальном комментарии регионального управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что второму ребенку медицинская помощь в стационаре не потребовалась, его состояние не вызвало опасений у врачей.
