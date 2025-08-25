Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов

Из-за тайфуна на китайском острове Хайнань застряли 600 российских туристов

На китайском острове Хайнань из-за тайфуна застряли 600 российских туристов. Рейсы массово отменяют, так что вернуться на родину сейчас невозможно. Порывистый ветер валит деревья. В отелях, куда поселили наших туристов, выбивает стекла и двери. Вода заливает комнаты. Находиться на улицах опасно для жизни.

В целом от разгула стихии в Китае пострадали уже более ста тысяч человек, россиян среди них нет. Идет массовая эвакуация. Приостановлена работа предприятий и общественного транспорта. Тысячи человек остались без связи.

