Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов

Эфирная новость 32 0

Массово отменяют авиарейсы, находиться на улицах опасно для жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhao Yingquan; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Из-за тайфуна на китайском острове Хайнань застряли 600 российских туристов

На китайском острове Хайнань из-за тайфуна застряли 600 российских туристов. Рейсы массово отменяют, так что вернуться на родину сейчас невозможно. Порывистый ветер валит деревья. В отелях, куда поселили наших туристов, выбивает стекла и двери. Вода заливает комнаты. Находиться на улицах опасно для жизни.

В целом от разгула стихии в Китае пострадали уже более ста тысяч человек, россиян среди них нет. Идет массовая эвакуация. Приостановлена работа предприятий и общественного транспорта. Тысячи человек остались без связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
25 авг
Фестиваль Burning Man в США накрыла песчаная буря
23 авг
На смену холодам: теплая погода может вернуться в Москву
23 авг
Лето возвращается? Синоптик назвал последствия для РФ от бушующего в США урагана
21 авг
Вот и лето прошло: в Москве началась метеорологическая осень
21 авг
В Москве и Подмосковье выпала четверть месячной нормы осадков
19 авг
Праздник Преображения или Яблочный Спас: смысл, традиции и правила 19 августа
19 авг
Лето, прощай? В какие дни недели в Москве будет больше всего дождя
18 авг
Экономия на кондиционере: справится ли с жарой солнцезащитная пленка на окно
18 авг
Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве
17 авг
«Лето не уйдет по-английски»: какая погода ждет москвичей в конце августа
+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

Последние новости

20:50
Супруга пропавшего в Турции пловца запросит видеозапись заплыва
20:40
Беременна в 11: в США арестовали супругов, чья приемная дочь родила ребенка
20:30
Пробки — больше не проблема: в Словакии разработали летающую машину
20:20
Умер известный кинопродюсер Джон Барнетт
20:05
Все сдувает: из-за тайфуна на Хайнане застряли 600 российских туристов
19:50
Из лета в зиму: в Петербурге выпал снег

Сейчас читают

Массовая драка произошла между жителями Северной Осетии и Ингушетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025