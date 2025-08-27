«Это потрясающе»: Свиридова о сотрудничестве с командой фильма «Красный шелк»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 608 0

Саундтреком к ленте стала песня артистки «Будет так» — она исполнила ее вместе с Хуаном Сяомином в рамках кинонедели ШОС.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Свиридова рада возможности сотрудничать с командой фильма «Красный шелк»

Создателей фильма «Красный шелк» встретили в Китае на высшем уровне — на каждого было по три переводчика и личный ассистент. Об этом 5-tv.ru рассказала певица Алена Свиридова.

Организационные моменты — это вторично. В восторг певицу привел местный колорит. Ранее Свиридова была в Китае только однажды, визит вышел коротким. На этот раз все сложилось иначе.

«Поездка в Китай, это было потрясающе. <…> Это прямо окунаешься как раз в атмосферу настоящую такую», — рассказала певица.

В Китае исполнительницу окружили гостеприимством. Участие в работе над лентой «Красный шелк» — ценный опыт для Свиридовой. Она поблагодарила создателей фильма за возможность внести свою лепту в столь значимый проект.

«Что касается моей песни, ее услышал наш режиссер Андрей Волгин, когда ехал в машине, по радио, и тут его осенило. Слава тебе, Господи, что так произошло», — вспоминает певица.

Свиридова надеется, что ей удастся продолжить сотрудничество с командой фильма. По ее мнению, работа в киноиндустрии — невероятно трудоемкий процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре Пекина 4 сентября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

21:16
Захарова: урегулирование конфликта на Украине претит Лондону
21:00
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
20:45
Более 90 процентов россиян выразили гордость за страну и ее достижения
20:30
Правительство продлило запрет на экспорт бензина в России до конца октября
20:18
«Это потрясающе»: Свиридова о сотрудничестве с командой фильма «Красный шелк»
20:02
Бывшего врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025