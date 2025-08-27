Премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре Пекина 4 сентября

Культуры продолжают объединяться: в рамках недели ШОС Алена Свиридова и Хуан Сяомин исполнили совместную песню «Будет так».
Фото, видео: China Film Group; 5-tv.ru
Премьера фильма «Красный шелк» состоится в Китае 4 сентября
Премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре China Film Group в Пекине 4 сентября. Уже 6 сентября лента выйдет в прокат. Организатор мероприятия — компания China Film Group.
В рамках недели ШОС российская певица Алена Свиридова и китайский артист Хуан Сяомин исполнили совместную песню «Будет так». Эта композиция — саундтрек к фильму «Красный шелк».
Показ ленты будет осуществлен с помощью широко распространенной в Китае технологии cinity. Ее цель — обеспечить четкость и детализацию изображения, высокую частоту кадров — в данном случае 120 в секунду — и сверхвысокую яркость.
«Красный шелк» покажут не менее чем в 5% залах Китая. На премьере появятся режиссер фильма Андрей Волгин, оператор Максим Миханюк, автор сценария Мария Нефедова и генеральный продюсер Вадим Быркин. В числе приглашенных актеров — Светлана Чуйкина и Милош Бикович.
Посетят мероприятие также китайские актеры Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и Ян Цзыхуа. Возможно присутствие главы Госкино Китая Мао Юй и заместителя руководителя China Media Group Фу Чоцин.
China media Group является партнером НМГ и вносит существенный вклад в продвижение фильма. Лента «Красный шелк» уже является хедлайнером ряда мероприятий в Китае. Дистрибьютором фильма является «НМГ Кинопрокат», а производителями — кинокомпания Nota Bene Film Group и Национальная Медиа Группа.
