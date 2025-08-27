Премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре Пекина 4 сентября

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Культуры продолжают объединяться: в рамках недели ШОС Алена Свиридова и Хуан Сяомин исполнили совместную песню «Будет так».

Фото, видео: China Film Group; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьера фильма «Красный шелк» состоится в Китае 4 сентября

Премьера фильма «Красный шелк» состоится в главном кинотеатре China Film Group в Пекине 4 сентября. Уже 6 сентября лента выйдет в прокат. Организатор мероприятия — компания China Film Group.

В рамках недели ШОС российская певица Алена Свиридова и китайский артист Хуан Сяомин исполнили совместную песню «Будет так». Эта композиция — саундтрек к фильму «Красный шелк».

Показ ленты будет осуществлен с помощью широко распространенной в Китае технологии cinity. Ее цель — обеспечить четкость и детализацию изображения, высокую частоту кадров — в данном случае 120 в секунду — и сверхвысокую яркость.

«Красный шелк» покажут не менее чем в 5% залах Китая. На премьере появятся режиссер фильма Андрей Волгин, оператор Максим Миханюк, автор сценария Мария Нефедова и генеральный продюсер Вадим Быркин. В числе приглашенных актеров — Светлана Чуйкина и Милош Бикович.

Посетят мероприятие также китайские актеры Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и Ян Цзыхуа. Возможно присутствие главы Госкино Китая Мао Юй и заместителя руководителя China Media Group Фу Чоцин.

China media Group является партнером НМГ и вносит существенный вклад в продвижение фильма. Лента «Красный шелк» уже является хедлайнером ряда мероприятий в Китае. Дистрибьютором фильма является «НМГ Кинопрокат», а производителями — кинокомпания Nota Bene Film Group и Национальная Медиа Группа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рост числа кинопроектов с Китаем идет на пользу России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.53
-0.15 93.37
-1.09
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2...

Последние новости

16:40
Путин наградил медиков Курской области
16:25
Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
16:15
Российская теннисистка Курникова снова беременна от певца Энрике Иглесиаса
16:05
Заложенную принцессой Дианой капсулу времени достали в Лондоне
15:50
Умер народный артист России Сергей Алексашкин
15:50
США повысили в два раза пошлины на индийские товары

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака
Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025