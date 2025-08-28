В Госдуме заявили, что 19-й пакет санкций приведет Европу к краху

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

В ЕС были уверены, что уничтожить экономику России будет просто, но сильно просчитались.

В Госдуме оценили 19-й пакет антироссийских санкций

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

В Евросоюзе считали, что трех пакетов санкций будет достаточно для того, чтобы уничтожить экономику России и вынудить ее обратиться за помощью и к ЕС, и к НАТО. Нынешнее положение дел — наглядный показатель того, что они ошибались. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

До этого газета Politico писала о том, что санкции против России должны вводить именно США. По крайней мере, такого мнения придерживаются в ЕС.

По информации неназванных европейских дипломатов, новый пакет ограничений против РФ не будет включать в себя пунктов о запрете на продажу энергоносителей.

Европейские чиновники также собираются рассмотреть дальнейшие варианты использования прибыли от замороженных активов России.

Чепа также подчеркнул, что каждый новый пакет санкций Евросоюза включает в себя все больше иностранных компаний, судов, юридических и физических лиц. Депутат уверен: ожидаемого результата это не приносит, потому европейцы и разбрасываются угрозами о том, что следующий пакет ограничений будет последним.

«Это, конечно, ущерб социальному развитию, но санкции способствуют жесткому контролю за производством, и это является определенным локомотивом развития нашей промышленности. Поэтому сегодня санкции носят не только отрицательный характер, но и положительный», — сказал Чепа.

Он добавил, что ни 19-й, ни 20-й, ни какой-либо другой пакет не сможет привести Россию к катастрофам. А вот их влияние на Европу может быть разрушительным — иными словами, рано или поздно ЕС выроет себе яму.

Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

