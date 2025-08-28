Минус «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Наши артиллеристы нанесли мощный удар по блиндажу противника в районе Часова Яра.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Опубликовано видео уничтожения блиндажа ВСУ у Часова Яра

Артиллерийские подразделения Ивановского и Костромского соединений ВДВ нанесли точный удар по укрепленному пункту ВСУ на окраине Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

По данным Минобороны РФ, расчет 152-мм пушки Д-20 поразил укрытие с украинскими боевиками, расположенное в лесопосадке у населенного пункта. Позиция, оборудованная огневыми точками, препятствовала продвижению российских штурмовых групп.

После точного артударa штурмовые группы зашли на опорный пункт и зачистили его, обеспечив продвижение российским бойцам вперед.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды
6:41
В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
6:31
Российские силы зашли на окраины Красноармейска
6:24
Байкал спасают: «Росатом» проведет рекультивацию токсичных отходов БЦБК
6:23
Почетные гости: Путин и Ким Чен Ын посетят военный парад в Китае
6:20
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025