Минус «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео уничтожения блиндажа ВСУ у Часова Яра
Артиллерийские подразделения Ивановского и Костромского соединений ВДВ нанесли точный удар по укрепленному пункту ВСУ на окраине Часова Яра. Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
По данным Минобороны РФ, расчет 152-мм пушки Д-20 поразил укрытие с украинскими боевиками, расположенное в лесопосадке у населенного пункта. Позиция, оборудованная огневыми точками, препятствовала продвижению российских штурмовых групп.
После точного артударa штурмовые группы зашли на опорный пункт и зачистили его, обеспечив продвижение российским бойцам вперед.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
