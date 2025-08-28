В Германии выпустили серебряную монету, посвященную Владимиру Путину

Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину, чтобы символически поддержать его политику. Об этом в беседе с «Известиями» заявил официальный представитель журнала Андре Поггенбург.

«В Германии со стороны властей и государственных СМИ ведется милитаристская пропаганда, а Россию выставляют злом. Это идеологический бред», — отметил он.

По словам Поггенбурга, выпуск монеты является символической поддержкой Владимира Путина. Представитель издания уточнил, что в журнале решили не ограничиваться протестами и публикациями, а дать российскому лидеру положительный знак.

Представитель журнала отметил, что Владимир Путин действует в интересах России и ее народа, тем самым демонстрируя патриотизм. Поггенбург уточнил, что в Германии хотят такого же подхода от своих властей.

На аверсе монеты, которую уже можно купить на сайте издания, представлен портрет российского лидера, а ниже расположена надпись «Владимир Путин — патриот». Как отметили в журнале Compact, Путин является «маяком надежды» для сторонников России, а сама монета символизирует победу над Западом.

