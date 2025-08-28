«Хотим говорить на своем родном языке»: Виталий Ганчев о «Харьковской весне»

В Москве открылась фотовыставка «Харьковская весна»

В Москве 23 августа состоялось открытие фотовыставки «Харьковская весна», посвященной событиям антимайдана в 2014 году в Харькове. Приглашенные на мероприятие гости рассказали журналистам 5-tv.ru о том, что происходило в этом регионе 11 лет назад.

Помощник Главы Республики Крым, подполковник Вячеслав Губин рассказал о том, как в Харьковской области в 2014 году были организованы первые ячейки сопротивления, потому что жители не приняли госпереворот в Киеве. Он сам, как и его соратники, прошли застенки СБУ.

«Когда мы начинали свою борьбу в 2014 году, все было против нас. Многие из нас прошли через плен, через пытки. <…> Казалось, весь мир против нас, но у офицера есть стержень от пятки до макушки, и он несгибаемый. Ты должен быть абсолютно уверен в правоте своего дела», — признался Губин.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что в 2014 году жители региона хотели продолжать разговаривать на русском языке и выступали против западных ценностей, которые насаждали насильно представители Киева.

«Мы неоднократно говорили в 2014-м, что нам не надо ничего особенного. Хотим говорить на своем родном языке. Хотим, чтобы нам не навязывали чуждые нам ценности. То, что шло с Запада», — рассказал Ганчев.

Фотовыставка «Харьковская весна», посвященная событиям антимайдана 2014 года и специальной военной операции РФ по защите Донбасса, проходит в Москве с 24 по 29 августа. Организаторы подготовили документальный фильм, который включает интервью с участниками движения сопротивления в Харькове.

А уникальные снимки передают атмосферу борьбы за свободу и того, через что пришлось пройти обычным людям в борьбе за право быть услышанными.

Организаторы особо отметили, что именно в Харькове началась «Русская весна». Тогда, в феврале 2014 года, после государственного переворота на Украине и отстранения Виктора Януковича от власти, на востоке Украины, в том числе в Харькове, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты против «евромайдана».

Конфликт развивался от мирных демонстраций до попыток захвата зданий областной администрации. Пик противостояния пришелся на 6–7 апреля 2014-го. Противники «майдана» захватили администрацию и объявили Харьковскую Народную Республику. Однако вскоре они потерпели поражение — спецподразделения МВД Украины вернули контроль над зданием.

Первый показ выставки состоялся в мае 2023 года в Белгороде. Москва стала уже четвертым городом, в котором проходит презентация «Харьковской весны» с уже дополненными материалами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные заняли Новую Кругляковку в Харьковской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX