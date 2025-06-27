Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 35 0

Продвижение армии РФ обеспечили бойцы «западной» группировки войск.

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Защитники Донбасса за минувшие сутки освободили наследный пункт Новая Кругляковка. Об этом стало известно из сводки Минобороны РФ за неделю.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области», — говорится в публикации пресс-службы ведомтва. При этом Петровское было освобождено накануне.

Всего на данном участке фронта за неделю противник потерял более 1410-ти боевиков, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 американского производства, а также бронеавтомобиль «Cobra II» турецкого производства. Было уничтожено и другое оружие, поставленное странами НАТО, а также поражены 26 складов с боеприпасами ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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