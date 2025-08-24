Скандал после чаепития: почему попытка принца Гарри примириться с Карлом III провалилась

Попытка принца Гарри помириться с Карлом III провалилась из-за утечки в СМИ

Попытка британского принца Гарри наладить отношения с отцом, королем Карлом III, обернулась полной неудачей. В Лондоне состоялась встреча родственников, которая должна была стать шагом к примирению. Но после того как в прессу просочились детали этой встречи, стороны конфликта разразились новыми взаимными обвинениями и упреками.

По данным журналистов издания Radar Online, через несколько дней после публикации фотографий представителей Гарри и Карла III за чаепитием в частном клубе близ Кларенс-Хауса, от недавнего оптимизма не осталось и следа. Принц был возмущен тем, что его личные дела снова стали достоянием общественности.

«Он был в ярости. Утечки всегда были одним из его главных недовольств, а тут вдруг эта встреча попадает в прессу. Предположение, что это исходит от команды Гарри, совершенно ложно», — сказал информатор из окружения Гарри.

На встречу в Лондоне пришли пресс-секретарь короля Тобин Андреа, представитель принца Гарри в Великобритании Лиам Магуайр и его руководитель отдела коммуникаций Мередит Мейнс. Тобин Андреа был сфотографирован с сумкой Berry Bros, которую издание Mail on Sunday, его бывший работодатель, объявило подарком.

Королевский биограф Фил Дампьер заявил, что утечка — вина команды Гарри, якобы пожелавшего выглядеть в прессе «миротворцем». По данным источников, это вовсе не способствовало примирению, а наоборот обострило конфликт принца с отцом. И все его слова о желании наладить отношения с королем и принцем Уильямом, старшим братом, остались просто словами.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах в браке принца Гарри и Меган Маркл. Причиной которых, судя по всему, стали деньги.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX