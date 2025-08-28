«У него много девчонок»: певица Слава о загулах своего бывшего избранника

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Артистка не исключает, что у Данилицкого было несколько семей.

«У него много девчонок»: певица Слава высказалась о своем бывшем избраннике

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Слава заявила, что ее бывший избранник мог иметь несколько семей

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заявила в личном блоге, что ее бывший избранник — бизнесмен Анатолий Данилицкий — привлекает внимание многих девушек даже в свои 70 лет.

«Девчонки его любят. Девчонок у него много. Мне кажется, что и семей у него много помимо меня», — отметила артистка.

Певица более 20 лет жила с бизнесменом Анатолием Данилицким. Мужчина старше исполнительницы на 28 лет. Звезда познакомилась с избранником в ресторане в 2001 году, когда только начинала музыкальную карьеру.

В декабре 2011 года знаменитость родила дочь от Анатолия. Когда Анастасия была беременна, возлюбленный сделал ей предложение, однако свадьба не состоялась. Недавно певица заявила о расставании с предпринимателем. Артистка отметила, что им с Данилицким удалось сохранить теплые отношения.

Однако многие поклонники не верят в то, что Анатолий и Слава разошлись навсегда. Ведь артистка уже однажды уходила от мужчины, однако спустя некоторое время вернулась к нему вновь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Слава, готова к переменам в личной жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды
6:41
В результате атаки дронов ВСУ в Ростовской области эвакуировали 89 человек
6:31
Российские силы зашли на окраины Красноармейска
6:24
Байкал спасают: «Росатом» проведет рекультивацию токсичных отходов БЦБК
6:23
Почетные гости: Путин и Ким Чен Ын посетят военный парад в Китае
6:20
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Сафии

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025