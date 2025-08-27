Певица Слава начала поиски богатого мужчины: «Готова к знакомству»

|
Мария Гоманюк
Видимо, артистка уже полностью отошла от предыдущих отношений.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, готова к переменам в личной жизни. Об этом она заявила подписчикам в соцсети.

Как отметила артистка, она хочет завести знакомство с мужчиной, который смог бы ее обеспечивать.

«Готова к знакомству с очень богатым, щедрым, симпатичным и интересным мужчиной», — отметила Слава.

К тому же знаменитость призналась, что избранник должен не только обожать ее, но и платить за путешествия, а также по-доброму к ней относиться. Исполнительница добавила, что со своей стороны готова делать тоже, однако не намерена финансово содержать будущего возлюбленного.

Певица более 20 лет жила с бизнесменом Анатолием Данилицким. Мужчина старше исполнительницы на 28 лет. Познакомилась с избранником звезда в ресторане, когда только начинала музыкальную карьеру.

В декабре 2011 года знаменитость родила дочь от Анатолия. Когда Анастасия была беременна, возлюбленный сделал ей предложение, однако свадьба не состоялась. Недавно певица заявила о расставании с предпринимателем.

Однако многие поклонники не верят в то, что Анатолий и Слава разошлись навсегда. Ведь артистка уже однажды уходила от мужчины, однако спустя некоторое время вернулась к нему вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, что в семье певицы Славы случилось пополнение.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 августа, для всех знаков зодиака

