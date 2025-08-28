Нужно согласие России: в США скоро представят план по урегулированию кризиса на Украине

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 9 0

В Белом доме надеются разрешить конфликт до конца 2025 года.

Нужно согласие России: в США скоро представят план по Украине

Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

FT: в США представят план гарантий безопасности для Украины

Британская газета Financial Times сообщила, что США в скором времени представят свой план по гарантиям безопасности для Украины.

«Представители (Белого дома. — Прим. Ред.) говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности», — отмечается в публикации.

Однако в газете уточняют, что многие пункты еще предстоит обсудить с Россией, в частности размещение иностранного контингента на Украине.

«Мирное соглашение все еще не достигнуто, и решение о реализации гарантий безопасности еще далеко», — указано в материале.

Также в публикации отмечается, что чиновники Евросоюза с «осторожным оптимизмом» надеются, что нежелание Трампа оказать помощь, которое в ЕС называют ключевым препятствием, преодолено.

В Белом доме надеются разрешить украинский конфликт до конца 2025 года. Такой же срок определили и для завершения боевых действий в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пересмотрел отношение к процессу вступления Украины в Европейский союз.

