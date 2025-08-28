Московская неделя моды охватит девять городских площадок столицы

Алексей Мокряков
Показы продлятся до 2 сентября.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Московская неделя моды стартовала в столичном парке «Зарядье». Показы пройдут на девяти городских площадках и продлятся до 2 сентября. Об этом пишет портал mos.ru.

«Московская неделя моды объединит работы более 220 брендов из разных уголков России и остального мира и охватит девять площадок, среди которых Китайгородская стена и парящий мост парка «Зарядье», — уточнил руководитель столичного Департамента культуры министр Алексей Фурсин.

Только в первый день Недели моды коллекции сезона весна-лето 2026 представляют 11 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска. Кроме того, в программе отмечены показы десяти зарубежных модельеров, в том числе из Армении и Никарагуа.

А ранее 5-tv.ru писал о главных трендах с Московской недели моды на текущий сезон. Тогда на участие в показах подали более тысячи заявок. Организаторы отобрали лучших. Для маленьких брендов из глубинки это возможность найти покупателя — даже среди селебрити.

