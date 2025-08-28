Венгрия подает в суд на совет ЕС
Будапешт против незаконной траты замороженных российских активов на помощь Киеву.
Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Венгрия судится с Евросоюзом из-за незаконного использования российских средств для помощи Украине. Как пишет местная пресса, Будапешт уже подал иск против Совета ЕС, чтобы оспорить решение Брюсселя.
Европейское руководство распорядилось направить доходы от замороженных активов в Европейский фонд мира. Венгрия неоднократно выступала против этого. И в итоге решение принял без учета ее голоса.
Будапешт называет процедуру незаконной и требует ее аннулировать.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
82%
Нашли ошибку?