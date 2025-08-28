Венгрия подает в суд на совет ЕС

Будапешт против незаконной траты замороженных российских активов на помощь Киеву.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Венгрия судится с Евросоюзом из-за незаконного использования российских средств для помощи Украине. Как пишет местная пресса, Будапешт уже подал иск против Совета ЕС, чтобы оспорить решение Брюсселя.

Европейское руководство распорядилось направить доходы от замороженных активов в Европейский фонд мира. Венгрия неоднократно выступала против этого. И в итоге решение принял без учета ее голоса.

Будапешт называет процедуру незаконной и требует ее аннулировать.

