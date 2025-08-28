Национальная Медиа Группа готовит несколько громких премьер

Большая кинопремьера, которая обещает стать хитом сезона — уже через неделю зрители увидят сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Звездный актерский состав и профессиональная съемочная команда переосмыслили легендарную оскароносную картину Владимира Меньшова. И это лишь одна из новинок, созданных при участии Национальной Медиа Группы. Подобных проектов будет еще больше. А все благодаря возможностям, которые открываются в кинопарке «Москино». В этом убедился корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Декорации средневекового города настолько реалистичны, что актеры порой забывают выйти из образа. Шумный рынок, прилавки с рыбой и овощами, ремесленные мастерские и даже акватория — все это на огромной площади в 6,5 гектара.

«Одна из самых больших декораций за историю советской и российской киноиндустрии», — признался режиссер и продюсер Федор Бондарчук.

В кинопарке «Москино» построили город Арканар из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Каменные стены высотой девять метров встречают не только журналистов, членов съемочной группы, но и странствующих киногероев. Встречают так, что невозможно не впечатлиться. То, что находится внутри самого города площадью в 14 тысяч квадратных метров впечатляет не меньше: водяное колесо, огромный храм и в самом центре площади — 17-метровая скульптура «Воин на пуме».

«Даже если тебе это заказывает продюсер, потом придут, скажут: „Слушай, там надо… У нас есть четверть бюджета от того, что ты написал, но надо вот это все зарезать. Убери космический корабль, замки, вот эти башни, вот это тебе зачем?“ Тут все это реально сделано так, как написано», — рассказывает Андрей Золотарев, сценарист «Трудно быть богом».

«Трудно быть богом» — грандиозный проект Национальной Медиа Группы. В сериале — мощный Актерский состав — Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Никита Кологривый. Главная роль — молодого бесстрашного исследователя города Арканар на другой планете — досталась сербскому актеру Александару Радойичичу.

«К сожалению, я не читал Стругацких раньше, но во время подготовки я прочитал книгу. Я был уверен, что я хочу быть в этом сериале», — признался актер.

На этой площадке режиссеры и сценаристы могут в мельчайших деталях воплощать самые безумные задумки. Современную инфраструктуру кинопарка в рамках Московской международной недели кино уже оценили мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«Мы уже сняли здесь восемь сериалов, один полнометражный фильм „Буратино“ и еще четыре сериала сейчас находятся в производстве. В целом, уже 12 сериалов благодаря „Москино“ появились и появляются для зрителя. И, конечно, Москва, с этой точки зрения, — это огромная поддержка для всей кинематографической индустрии», — отметила Светлана Баланова.

«Кино сегодня — это не только развлечение. Это и идеология, и воспитание, и продвижение нашей страны. То, что вы делаете, это просто замечательно», — подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

В «Москино» несколько площадок. На одной из них мы перемещаемся в итальянский город с мощеными улочками, небольшими магазинчиками и школой, куда должен пойти учиться Буратино. Новую экранизацию всеми любимой сказки на больших экранах покажут уже 1 января. Роли кота Базилио и лисы Алисы достались Александру Петрову и Виктории Исаковой. Федор Бондарчук появится и в этом проекте, но уже в образе Карабаса-Барабаса.

«Это достаточно большая декорация. Там есть театр Карабаса-Барабаса, и то, как он сделан и отфактурен, это просто дорогого стоит», — отметил Бондарчук.

Еще один проект НМГ, который многие ждали с нетерпением, это сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается». Действие перенесли в 2000-е, но характеры главных героинь и прежние коллизии постарались сохранить. Увидеть сериал можно будет уже этой осенью — ждать совсем недолго.

