«Дух его не был сломлен»: в Москве прошло прощание с Кириллом Вышинским

Церемония прощания с журналистом Кириллом Вышинским прошла в Москве

Церемония прощания с журналистом и исполнительным директором медиагруппы «Россия сегодня» Кириллом Вышинским прошла в Москве. Эксклюзивные кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Проводить Вышинского в последний путь на Троекуровское кладбище пришли родные, друзья и коллеги. Среди тех, кто решил выразить умершему уважение своим присутствием, находились генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД России Мария Захарова, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус.

«Этот человек, который вписал свое имя в историю мировой журналистики. Человек, который может квалифицироваться в юридическом и политическом плане как жертва киевского режима. Пострадало его физическое тело, но дух его не был сломлен. Они сделали все, чтобы он умер молодым, чтобы он не смог сделать столько, сколько он мог бы и должен был сделать. Но дух его сломлен не был, и мы его дело продолжим», — поделилась Мария Захарова.

По ее словам, в честь Кирилла Вышинского следует организовать мероприятия, стипендии и премии. Официальный представитель МИД уточнила, что он боролся за свободу слова ценой собственной жизни, которую положил на жертвенный алтарь.

Ранее Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского. По словам российского лидера, он был мужественным и сильным духом человеком, а также профессионалом своего дела.

Также Путин отметил, что на журналиста обрушились жестокие репрессии со стороны неонацистского режима. Однако он остался верен убеждению, что РФ и Украина смогут возродить и укрепить «добрые традиции дружбы и братства», которыми ни один век были связаны два государства.

Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 58 лет. Журналист с 1996 года работал на украинских телеканалах, в 2006 году стал киевским собкором ВГТРК. После случившегося в 2014 году он стал главой украинского отделения «РИА Новости». В 2018 году его задержали в Киеве и обвинили в госизмене. Через год в рамках обмена с Украиной Россия вернула Вышинского в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.