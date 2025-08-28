На 92-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский Об этом сообщили на официальном сайте Федерации шахмат России.

«Анатолий Быховский на протяжении многих лет был одной из самых заметных фигур в шахматной жизни нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким усопшего», — отметили в организации.

Причиной смерти Быховского стала продолжительная болезнь.

Анатолий Быковский родился в 1934 году в Ижевске. С подросткового возраста он начал увлекаться шахматами. В 1963 году стал мастером спорта по шахматам и выиграл чемпионат Москвы. В 1967 году в 25 лет стал старшим тренером молодежной сборной СССР, а в 1975 получил звание заслуженного тренера СССР.

За достижения в области шахмат награжден орденом «Знак Почета» (1981). Стал международным мастером (1982) и международным арбитром (1993).

