Умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 12 0

Ему был 91 год.

Умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский

Фото: Яковлев Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 92-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский Об этом сообщили на официальном сайте Федерации шахмат России.

«Анатолий Быховский на протяжении многих лет был одной из самых заметных фигур в шахматной жизни нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким усопшего», — отметили в организации.

Причиной смерти Быховского стала продолжительная болезнь.

Анатолий Быковский родился в 1934 году в Ижевске. С подросткового возраста он начал увлекаться шахматами. В 1963 году стал мастером спорта по шахматам и выиграл чемпионат Москвы. В 1967 году в 25 лет стал старшим тренером молодежной сборной СССР, а в 1975 получил звание заслуженного тренера СССР.

За достижения в области шахмат награжден орденом «Знак Почета» (1981). Стал международным мастером (1982) и международным арбитром (1993).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2...

Последние новости

13:16
Лыжи, СПА и пляжных отдых: чем заняться на курорте «Игора»
13:00
Самокопание в сентябре, страсти в октябре и в ноябре: гороскоп на осень 2025
13:00
Звезды шоу-бизнеса собирают урожай: кто из знаменитостей делает закрутки на зиму
12:59
Умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский
12:45
«Дух его не был сломлен»: в Москве прошло прощание с Кириллом Вышинским
12:30
«Балтика» завершила научную экспедицию в Горный Алтай

Сейчас читают

«Буду тебя помнить всегда»: в семье Киркорова случилась новая потеря
Суд Москвы признал законным продление домашнего ареста блогеру Лерчек
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025