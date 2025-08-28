Международный железнодорожный салон открылся в Санкт-Петербурге
На выставке представлены компании из России, Китая и стран СНГ.
Фото, видео: Telegram/Кирилл Поляков/polyakov_kv; 5-tv.ru
Скоростные поезда, локомотивы нового поколения и пятисекционные трамваи. Все это можно увидеть на Международном железнодорожном салоне, который сегодня открылся в Петербурге.
Всего около 70 образцов современной и раритетной техники. Выставка настолько масштабная, что заняла сразу несколько площадок: в Музее железных дорог, на Балтийском вокзале и станции Новый Петергоф.
Свои новейшие разработки представили 130 компаний из России, Китая и стран СНГ. На выставке работают несколько съемочных групп «Известий».
