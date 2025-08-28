Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

За более чем 40-летнюю спортивную деятельность он совершил свыше 200 подъемов.

Фото: Официальный сайт Федерации альпинизма России/alpfederation.ru

Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России. Как уточняют в организации, предварительно спортивная группа вышла на маршрут 25 августа и попала под камнепад.

«Вертолет эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Александр Расторгуев являлся мастером спорта по альпинизму, старшим инструктором по ски-альпинизму и инструктором по горным лыжам.

За более чем 40-летнюю спортивную деятельность он совершил свыше 200 восхождений, включая историческое первопрохождение на гору Коштантау в 1989 году вместе с Анатолием Колчиным.

Расторгуев стал знаковой фигурой в альпинизме Краснодарского края, занимая пост Президента Федерации альпинизма региона в 2010–2011 годах и руководя учебно-методической комиссией Федерации альпинизма России. В числе его заслуг — участие в рабочей группе при Правительстве Республики Ингушетия и руководство проектом строительства альпинистского лагеря УАЛ (Кязи) в Джейрахском районе.

Александр Расторгуев также являлся экспертом Комитета по развитию курортов и туризма Законодательного собрания Краснодарского края и членом Русского географического общества. Его большой опыт тренерской работы позволял ему быть ответственным за безопасность Центральной школы инструкторов Федерации альпинизма России, а также старшим тренером учебно-тренировочных сборов МВД и Федерации по альпинистской и горнолыжной подготовке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер заслуженный тренер СССР по шахматам Анатолий Быховский.

